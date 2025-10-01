Padel finali nazionali femminile Coppa Italia TPRA | Mirabella tra le prime quattro d’Italia

Reggiotoday.it | 1 ott 2025

Si è conclusa nel weekend del 19-21 settembre la fase nazionale Tpra della Coppa Italia 2025 di padel a squadre, che ha regalato un risultato prestigioso alla formazione femminile del Mirabella, capace di piazzarsi tra le prime quattro d’Italia.Le ragazze del presidente Santo Praticò si sono. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

