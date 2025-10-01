Pace fatta tra Ryanair e l’aeroporto di Bergamo nuovo accordo e incentivi per l’espansione

Un anno e mezzo di negoziati e forse più: Ryanair e l’aeroporto di Bergamo sarebbero vicini alla firma di un nuovo accordo commerciale che, nei prossimi anni, permetterà alla compagnia low cost di rafforzare ulteriormente la propria presenza sullo scalo orobico. L’intesa prevede un aumento dei passeggeri in cambio di un pacchetto di incentivi del valore di decine di milioni di euro. Lo riferiscono due fonti informate sull’esito delle trattative al giornalista Leonard Berberi del Corriere della Sera, che già in passato aveva raccontato più volte le tensioni tra le parti. Lo stallo nel rinnovo dell’accordo commerciale rischiava di essere un grosso problema visto che Ryanair, da tempo, è il vettore dominante a Orio, con l’80% di quota di mercato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Pace fatta tra Ryanair e l’aeroporto di Bergamo, nuovo accordo e incentivi per l’espansione”

