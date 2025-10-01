PChigi | Italia in prima linea per Gaza

0.09 Le due distinte operazioni per portare in Italia rifugiati palestinesi da Gaza "confermano l'impegno costante del governo italiano a fornire assistenza umanitaria e a proteggere le vite umane in contesti di drammatica crisi, come a Gaza". Così una nota di P.Chigi sulla "complessa e articolata missione di evacuazione" di circa 150 palestinesi. "L'Italia rimane in prima linea per la stabilità e la pace, e continuerà a lavorare con determinazione per alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite".Evacuati 2 gruppi,80 e 72 persone. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it