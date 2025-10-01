Oxford apre a ChatGPT Edu | per il Presidente ANP Friuli Venezia Giulia Luca Gervasutti un segnale che l’Italia non può ignorare
Ci sono notizie che segnano una svolta non solo per chi le vive da vicino, ma per l’intera comunità educativa mondiale. La decisione dell’Università di Oxford di offrire a tutti i docenti e studenti l’accesso gratuito a ChatGPT Edu, basato sul modello GPT-5, rappresenta una di queste. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
