Ovuli creati da cellule della pelle | una svolta che cambia il futuro della fertilità
Immaginate di poter creare un ovocita umano a partire da una semplice cellula della pelle. Non è fantascienza, ma il risultato di un esperimento realizzato da scienziati statunitensi, che apre scenari rivoluzionari nel trattamento dell’infertilità. Il team dell’Oregon Health & Science University. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: ovuli - creati
Grazie alle oltre 1.200 persone che hanno scritto per partecipare al progetto “Nido della cicogna”, iniziativa dedicata a tutte le donne over 18 per conoscere la propria fertilità ed eventualmente crioconservare gli ovuli. Per accogliere tutte le richieste la ASL - facebook.com Vai su Facebook
Creati embrioni umani dal Dna ottenuto da cellule della pelle - È il primo passo verso la produzione di ovociti e spermatozoi derivati da cellule somatiche di uomini o donne. Segnala msn.com
Scienziati Usa creano ovuli fecondabili da cellule della pelle. Ma non è andato tutto liscio - Un esperimento statunitense ha trasformato cellule della pelle in ovuli fecondabili, mostrando però anomalie cromosomiche: serviranno anni di studi prima di applicazioni cliniche View on euronews ... Secondo msn.com