Overtourism | ora i mulini a vento più famosi d’Olanda si visitano a pagamento
Una delle mete più visitate dei Paesi Bassi mette un freno all’overtourism: dal 2026 ingresso a pagamento per chi vorrà visitare Zaanse Schans, a pochi chilometri da Amsterdam. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
