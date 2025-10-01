Overdrive | al Centro Direzionale di Napoli tre giorni di motori spettacoli e prevenzione

Napoli Overdrive Festival al Centro Direzionale di Napoli: 3 giorni di motori, spettacoli, stuntman, convegni, educazione stradale, innovazione e solidarietà. Napoli accende i motori e lo fa nel segno dello spettacolo, dell’inclusione e dell’energia collettiva. Il 10, 11 e 12 ottobre il Centro Direzionale diventa il grande palcoscenico del Napoli Overdrive Festival, un evento gratuito, grazie al sostegno del . 🔗 Leggi su 2anews.it

