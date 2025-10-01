Over reactions dalla settimana quattro della stagione 2025-26

2025-10-01 21:14:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Siamo quasi un quarto di strada durante la stagione regolare del 2025-26 e la maggior parte delle persone non guardano avanti fino a domani sera quando i Los Angeles Rams suonano i San Francisco 49ers. Prima di immergerci in quel gioco, guardiamo indietro alle riprese calde che sono uscite dalla quarta settimana e determiniamo se sono reazioni o reazioni eccessive. Gli Eagles sono la migliore squadra della NFL.. Reazione adeguata. È passato più di un anno dall’ultima volta che i Philadelphia Eagles hanno perso una partita di calcio che il quarterback Jalen Hurts ha iniziato e ha finito. 🔗 Leggi su Justcalcio.com