L'Aquila - Domani all’Aquila presentazione dell’Avviso regionale per invecchiamento attivo: attività motorie, volontariato, alfabetizzazione digitale, sostegno psicologico gratuiti per over 65, finanziati da PR FSE+ Abruzzo 2021-2027. L’assessore al Sociale Roberto Santangelo illustrerà domani, giovedì 2 ottobre alle 10:30, nella Sala stampa “Isolina Scarsella” di Palazzo Silone all’Aquila, l’Avviso pubblico “Supporto all’invecchiamento attivo” rivolto agli over 65, finanziato dal PR FSE+ Abruzzo 2021-2027. Il pacchetto comprende progetti gratuiti di attività motorie, volontariato, alfabetizzazione digitale e sostegno psicologico, con l’obiettivo di rafforzare autonomia, inclusione e benessere della popolazione anziana. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Over 65, nuovi aiuti in Abruzzo: progetti gratis e iscrizioni aperte domani

