Ottobre rosa salpa il Vaporetto della prevenzione | a bordo visite senologiche gratuite | VIDEO

Cento eventi in 30 giorni nei 44 comuni veneziani: l'Ottobre rosa di Venezia è salpato dall'approdo di piazzale Roma, a bordo del vaporetto della prevenzione. Prima tappa Ca' Farsetti, per la conferenza stampa durante la quale è stato illustrato il calendario di appuntamenti, campagne informative. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

