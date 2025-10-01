Ottobre Rosa per la prevenzione del tumore alla mammella

Quicomo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, mercoledì 1° ottobre, parte ufficialmente il Mese Rosa, dedicato a livello mondiale alla prevenzione del tumore della mammella. L'Università dell'Insubria è in prima linea sia dal punto di vista della ricerca che dal punto di vista della clinica, con il lavoro instancabile della. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - rosa

Dal rosa salmone al blu notte, ecco su quali sfumature puntare a settembre e a ottobre

L'Ottobre Rosa di Lilt torna a Novara: un mese di eventi e controlli gratuiti

"Armonia in rosa" a Torino: a ottobre l'evento Lilt

Tumore al seno, a Venezia salpa il vaporetto rosa - Un calendario di eventi per sensibilizzare sulla diagnosi precoce ... Lo riporta rainews.it

ottobre rosa prevenzione tumoreOttobre Rosa 2025, Elisabetta Gregoraci ambassador Lilt: «La prevenzione può salvare la vita» - Alla presentazione a Montecitorio della nuova campagna di sensibilizzazione contro il tumore al seno, anche il ministro Schillaci e il presidente dell’associazione Schittulli ... Da corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Ottobre Rosa Prevenzione Tumore