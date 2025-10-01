Ottobre Rosa per la prevenzione del tumore alla mammella
Oggi, mercoledì 1° ottobre, parte ufficialmente il Mese Rosa, dedicato a livello mondiale alla prevenzione del tumore della mammella. L'Università dell'Insubria è in prima linea sia dal punto di vista della ricerca che dal punto di vista della clinica, con il lavoro instancabile della. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: ottobre - rosa
Le donne al centro, ottobre si tinge di rosa per sconfiggere il cancro tra eventi e visite gratuite
Dal rosa salmone al blu notte, ecco su quali sfumature puntare a settembre e a ottobre
L'Ottobre Rosa di Lilt torna a Novara: un mese di eventi e controlli gratuiti
Sabato 04 ottobre si parte in bici alla scoperta della periferia di Novellara con 9PEDALI! alle ore 14:30 340 4169018 ritrovo in Piazza Unità d'Italia quota di partecipazione 5 euro VI ASPETTIAMOOO! #OttobreRosa2025 #insiemeconilcuoresipuò - facebook.com Vai su Facebook
Ottobre Rosa, mammografie gratuite a Roma e nel Lazio https://ift.tt/thkFAq6 - X Vai su X
Ottobre rosa 2025: prevenzione del tumore al seno e screening gratuiti in Italia - L’importanza della diagnosi precoce, chi può accedere agli screening gratuiti ... Riporta iodonna.it
Tumore al seno, ottobre mese della prevenzione: dove fare controlli e visite gratuite - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tumore al seno, ottobre mese della prevenzione: dove fare controlli e visite gratuite ... Da tg24.sky.it