Ottobre Rosa per la prevenzione del tumore alla mammella

Quicomo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, mercoledì 1° ottobre, parte ufficialmente il Mese Rosa, dedicato a livello mondiale alla prevenzione del tumore della mammella. L'Università dell'Insubria è in prima linea sia dal punto di vista della ricerca che dal punto di vista della clinica, con il lavoro instancabile della. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - rosa

Le donne al centro, ottobre si tinge di rosa per sconfiggere il cancro tra eventi e visite gratuite

Dal rosa salmone al blu notte, ecco su quali sfumature puntare a settembre e a ottobre

L'Ottobre Rosa di Lilt torna a Novara: un mese di eventi e controlli gratuiti

ottobre rosa prevenzione tumoreOttobre rosa 2025: prevenzione del tumore al seno e screening gratuiti in Italia - L’importanza della diagnosi precoce, chi può accedere agli screening gratuiti ... Riporta iodonna.it

ottobre rosa prevenzione tumoreTumore al seno, ottobre mese della prevenzione: dove fare controlli e visite gratuite - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tumore al seno, ottobre mese della prevenzione: dove fare controlli e visite gratuite ... Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ottobre Rosa Prevenzione Tumore