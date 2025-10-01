O gni ottobre l’Italia si colora di rosa per ricordare che la prevenzione è la nostra arma più potente contro il tumore al seno. L’ Ottobre rosa non è solo una campagna di sensibilizzazione, ma un invito concreto a tutte le donne: prendersi cura di sé attraverso lo screening mammografico gratuito, che può salvare la vita. Una campagna che non è solo simbolica: ogni anno salva migliaia di vite grazie agli screening gratuiti, messi a disposizione in tutta Italia. Ma c’è un dato che preoccupa: non tutte le donne aderiscono, e rinunciare al primo invito alla mammografia può avere conseguenze molto gravi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ottobre rosa 2025: prevenzione del tumore al seno e screening gratuiti in Italia