Ottobre rosa 2025 | prevenzione del tumore al seno e screening gratuiti in Italia
O gni ottobre l’Italia si colora di rosa per ricordare che la prevenzione è la nostra arma più potente contro il tumore al seno. L’ Ottobre rosa non è solo una campagna di sensibilizzazione, ma un invito concreto a tutte le donne: prendersi cura di sé attraverso lo screening mammografico gratuito, che può salvare la vita. Una campagna che non è solo simbolica: ogni anno salva migliaia di vite grazie agli screening gratuiti, messi a disposizione in tutta Italia. Ma c’è un dato che preoccupa: non tutte le donne aderiscono, e rinunciare al primo invito alla mammografia può avere conseguenze molto gravi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
