Ottobre nell’agone della storia | da Lepanto a San Francesco il mese che ha forgiato l’identità italiana

Ottobre, più di altri mesi, concentra anniversari e simboli che hanno inciso sul nostro immaginario civile e religioso. È un calendario di pietre miliari: memorie di battaglie e naufragi, santi e plebisciti, ritorni alla patria e svolte di regime. Dopo il “settembre nell’agone della storia” – il mese del giudizio e delle scelte, come hanno ricordato di recente anche queste pagine – ottobre porta il confronto con ciò che siamo diventati. Chi guarda alla storia come a una lotta per l’eredità e la forma della nazione non può eludere questo puzzle di date. Prima di attraversare il mese giorno per giorno, una nota sul metodo: per comporre questa ricognizione abbiamo incrociato testi classici di riferimento (Treccani, documenti vaticani e leggi italiane) con la stampa di attualità e con alcune rassegne culturali. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

