Ottobre in Valtrebbia | il calendario degli eventi da non perdere

Ilpiacenza.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti i mercoledìGiro mammedalle ore 18,30Rivergaro, Gagabike CafèUnisciti alla community dove tutti possono partecipare con bici muscolare o e-bike di proprietà alla scoperta della Val Trebbia e al rientro ogni volta una sorpresa. Si sarà accompagnati da un istruttore che consiglierà sull’uso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - valtrebbia

Un autunno che profuma di eventi: tutti gli appuntamenti in Valtrebbia fino a ottobre

ottobre valtrebbia calendario eventiOttobre in Valtrebbia: il calendario degli eventi da non perdere - Travo, Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia Odv, via Borgo Nord 18 A ottobre partirà il corso di formazione gratuito per nuovi volontari: soccorso in emergenza; trasporti interospedalieri; ... Da ilpiacenza.it

Un autunno che profuma di eventi: tutti gli appuntamenti in Valtrebbia fino a ottobre - A ottobre partirà il corso di formazione gratuito per nuovi volontari: soccorso in emergenza; trasporti interospedalieri; servizi pazienti privati; accompagnamenti dialisi. ilpiacenza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ottobre Valtrebbia Calendario Eventi