L’aria si fa più fresca, le giornate si accorciano, i boschi si tingono di giallo e rosso: ottobre è il mese che porta con sé il cuore dell’ autunno, fra giornate di sole e primi freddi. Attenzione, “Utober bel ma porta teg' l'umbrell”, ricorda un proverbio bolognese: anche quando è bello in ottobre meglio ricordarsi di non uscire senza ombrello. Del resto la saggezza popolare non manca di sottolineare che “Quando a ottobre scroscia e tuona l’invernata sarà buona“. Dalla raccolta delle castagne alle celebrazioni dei santi, i riti e i proverbi popolari diffusi sul territorio italiano raccontano il cambiamento di stagione e il senso di un nuovo periodo, che corre veloce verso l’ultimo tratto dell’anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ottobre in proverbi, tradizioni e folklore del mese (consiglio: non uscire senza ombrello)