Ottobre è un mese pieno di scioperi in tutta Italia | stop ai trasporti e blocco senza preavviso Tutte le date
Inizia l'autunno caldo degli scioperi. Tra aerei, treni, autobus e metro ottobre si preannuncia un mese da bollino nero per chi ha programmato un viaggio o si sposta tutti i giorni con i mezzi pubblici. Ad agitare i manifestanti è la sorte di Gaza e della missione umanitaria della Global Sumud.
Ottobre 2025: mese da non perdere per i fan Disney e anime
Emergenza bambini Gaza, denuncia Unrwa: "Oltre 540 bimbi morti ogni mese da marzo"; Hamas: "19mila i piccoli uccisi da Israele dal 7 ottobre"
“Da ottobre 2024 a oggi ho perso 60 kg, mi sono sottoposto a un intervento di gastrectomia sleeve. Non è una passeggiata, per un mese ho bevuto liquidi e integratori”: parla lo chef Vitantonio Lombardo
OTTOBRE MESE ROSA Anche quest'anno il nostro Comune partecipa attivamente all'"Ottobre Rosa", il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno e sull'importanza della prevenzione. Per tutto il mese di ottobre, San Gregorio Matese si
Ottobre, mese della #prevenzione del #tumorealseno: oggi la presentazione del programma di #Anvolt. Tonina: "La prevenzione è vita, vanno coinvolti in modo particolare i nostri giovani"
Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di ottobre - Tra pianeti che si alternano al tramonto e all'alba, congiunzioni, piogge di meteore e una superluna, ottobre regala un vero spettacolo
Il calendario lunare di ottobre 2025 - Il calendario lunare di ottobre 2025 prevede una Luna Piena il 7 ottobre, un Ultimo Quarto il 13 ottobre, una Luna Nuova il 21 ottobre e un Primo Quarto il 29 ottobre.