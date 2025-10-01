Ottobre di soli scontri diretti per il Pescara | date e orari delle partite

Ilpescara.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A inizio torneo 4 corazzate (Cesena, Venezia, Empoli e Modena) in 5 partite (l'altro avversario è stato il Mantova dell'ex Leo Mancuso alla seconda giornata), ora 5 scontri diretti consecutivi in chiave salvezza. Già a ottobre è arrivato un momento topico della stagione biancazzurra con sfide di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

ottobre - soli

