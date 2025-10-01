Ottobre c' è la Superluna del cacciatore e le piogge di stelle cadenti | gli imperdibili eventi astronomici

Ottobre è  un mese imperdibile per gli appassionati di eventi astronomici. Vedremo la prima Superluna del 2025, che si è fatta attendere fino al decimo mese dell'anno e confidiamo nel bel tempo.Ci saranno anche piogge di stelle cadenti, che regaleranno la possibilità di esprimere "desideri. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Ottobre 2025, eventi astronomici imperdibili: c'è la Superluna del Cacciatore e piogge di stelle cadenti

Superluna il 7 ottobre, l’evento in arrivo: cosa c’è da sapere

Spettacoli celesti, congiunzioni e Superluna: tutti gli eventi astronomici di ottobre 2025

