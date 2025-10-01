Ottobre ancora decine di Comuni tra Irpinia e Sannio senza acqua

Tempo di lettura: 2 minuti Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa della significativa e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, sarà necessario procedere alla chiusura notturna dei serbatoi in numerosi comuni della provincia di Avellino e Benevento. La sospensione dell’erogazione idrica è prevista d alle ore 22:00 di mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 06:00 di giovedì 2 ottobre 2025, con effetti graduati in base alla posizione delle utenze e al tempo di riempimento delle condotte: Frigento: centro urbano alimentato dal Partitore Centro Urbano – C.da Pagliara, San Marco, Mattine, La Quarta, Piano della Croce e Case Popolari (Serbatoio San Marco). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

