Ottobre ancora decine di Comuni tra Irpinia e Sannio senza acqua
Tempo di lettura: 2 minuti Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa della significativa e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, sarà necessario procedere alla chiusura notturna dei serbatoi in numerosi comuni della provincia di Avellino e Benevento. La sospensione dell’erogazione idrica è prevista d alle ore 22:00 di mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 06:00 di giovedì 2 ottobre 2025, con effetti graduati in base alla posizione delle utenze e al tempo di riempimento delle condotte: Frigento: centro urbano alimentato dal Partitore Centro Urbano – C.da Pagliara, San Marco, Mattine, La Quarta, Piano della Croce e Case Popolari (Serbatoio San Marco). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: ottobre - decine
Giovedì 2 ottobre alle 21 oltre 180 ospedali in tutta Italia si illumineranno e decine di migliaia di operatrici e operatori sanitari ricorderanno i nomi dei 1.677 colleghi e colleghe uccisi a Gaza in una lettura a staffetta nazionale: adesioni anche da Busto e Castell - facebook.com Vai su Facebook
Che bellini gli amici dei terroristi che sfilano per lo #scioperogenerale Sotto al deltaplano che sorvola la manifestazione... "do you remember?" È così che il 7 ottobre 23 i terroristi hanno raggiunto il Nova Festival uccidendo decine e decine di giovani a un conc - X Vai su X
È iniziato “Ottobre Rosa”: decine di donne colpite dal tumore al seno ballano insieme per la prevenzione - Ottobre segna il ritorno di “Ottobre Rosa”, il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del cancro al seno. Riporta greenme.it
Irpinia, nasce un itinerario cicloturistico che collega 19 Comuni - Un progetto ambizioso, radicato nel cuore dell’Irpinia, prende vita con l’obiettivo di trasformare la provincia di Avellino in una delle nuove mete italiane di riferimento per il cicloturismo: si ... Secondo siviaggia.it