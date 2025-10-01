D i giorno e di sera, ecco cinque outfit di ottobre 2025 perfetti per affrontare l’autunno con stile, tra abbinamenti di tendenza, colori e dettagli di stagione Jeans e giacca di pelle In autunno, la giacca da avere è il bomber di pelle nera, che si presta ad outfit casual ma ricercati; perfetto anche con i jeans tradizionali, scuri e dal taglio dritto. Leggi anche › Suggestioni orientali. Il kimono si reinventa: 3 modi originali per indossarlo nell’autunno 2025 Cintura sul maglione La combo autunnale per eccellenza, quella formata dal maglione e dalla gonna midi, è resa più raffinata dall’aggiunta di una cintura in vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ottobre 2025 è il mese perfetto per sperimentare con strati, texture e tocchi di colore che trasformano anche l’outfit più ordinario