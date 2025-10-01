Otto giorni di musica con doppi concerti | a Bari il festival Time Zones celebra i suoi 40 anni

Baritoday.it | 1 ott 2025

Si è tenuta questa mattina, a Palazzo della Città, la conferenza stampa di presentazione del programma completo della 40° edizione del festival delle musiche possibili “Time Zones”. Anticipato da due doppi concerti dedicati a Erik Satie nel centenario della sua scomparsa, Time Zones è pronto per. 🔗 Leggi su Baritoday.it

