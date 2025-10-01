Bere caffè è considerato un vero e proprio rituale che si arricchisce di socialità e valore per noi italiani. Come bevanda ci accompagna in ogni momento della giornata, dal mattino sin dopo i pasti o nelle pause dal lavoro. Dall’effetto energizzante di esso non si può proprio fare a meno. Ce lo ribadisce la Giornata Internazionale del Caffè che si celebra oggi 1 ottobre da cui emerge che il 71 % della popolazione italiana lo preferisce a qualsiasi altra bevanda dall’effetto energizzante. I nutrizionisti sostengono che la quantità benefica di questa bevanda non deve andare oltre le tre tazzine al giorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Otto benefici del caffè per la salute dell'organismo