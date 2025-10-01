Ostia controlli nelle case Erp | occupante abusivo trovato con la droga

Ostia, 1 ottobre 2025 – Nell’ambito di una pianificata attività di controllo contro fenomeni illegali e di abusivismo, nel pomeriggio di lunedì agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, unitamente al personale della Polizia di Stato, hanno esegui to verifiche mirate presso alcuni alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) siti ad Ostia, zona Ponente, per accertare la legittimità dei titoli di occupazione e contrastare alcune azioni illecite in un’area già attenzionata dalle forze di polizia. Durante le operazioni, a seguito di segnalazione da parte dell ’unità cinofila della Polizia di Stato per presunta presenza di sostanze stupefacenti in uno degli alloggi, gli agenti sono entrati in azione, cogliendo un soggetto mentre cercava di disfarsi frettolosamente della droga e del materiale per il confezionamento, provando a gettare il tutto dalla finestra. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

