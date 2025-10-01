Ostia Antica Festival si chiude con Alberto Fortis Boosta e Remo Anzovino dal 3 al 5 ottobre
OSTIA ANTICA FESTIVAL Venerdì 3 ottobre – ALBERTO FORTIS – ore 21 Sabato 4 ottobre – BOOSTA “Soloist” – ore 21 Domenica 5 ottobre – REMO ANZOVINO – ore 21 MUSIC MOVIE ARENA al Teatro Romano di Ostia Antica Mercoledì 1° ottobre – EZIO BOSSO, LE COSE CHE RESTANO – 20,30 Mercoledì 1° ottobre – PAOLO CONTE, VIA CON ME – 22,30 Giovedì 2 ottobre – STOP MAKING SENSE – 20,30 Giovedì 2 ottobre – BECOMING LED ZEPPELIN – 22,30 Dal 3 al 5 ottobre il weekend finale della manifestazione è dedicato al pianoforte tra canzone d’autore, sperimentazione e composizione contemporanea. Mercoledì 1 e giovedì 2 l’arena gratuita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: ostia - antica
Stefano Nazzi a Ostia Antica Festival
Benjamin Clementine a Ostia Antica Festival
Benjamin Clementine: live a Ostia Antica Festival
Domenica 5 ottobre torna la #domenicalmuseo: tutti i siti del Parco sono aperti al pubblico gratuitamente, solo il Museo Ostiense resta chiuso. Puoi consultare gli orari di apertura qui: https://ostiaantica.cultura.gov.it/visita/ Area archeologica dei porti di Claudi - facebook.com Vai su Facebook
Omaggio a Pino Daniele a Ostia Antica Festival ift.tt/TxcrZmo - X Vai su X
Ostia Antica Festival si chiude con Alberto Fortis, Boosta e Remo Anzovino dal 3 al 5 ottobre - OSTIA ANTICA FESTIVAL Venerdì 3 ottobre – ALBERTO FORTIS – ore 21 Sabato 4 ottobre – BOOSTA “Soloist” – ore 21 Domenica 5 ottobre – REMO ANZOVINO – ore 21 ... Segnala romadailynews.it
Gran finale dell'Atelier tour di Remo Anzovino all'Ostia Antica Festival il 5 ottobre - Non si arresta il viaggio di “Atelier”, il nuovo album del compositore e pianista Remo Anzovino, tra i più originali ed eclettici interpreti della musica strumentale contemporanea. Da rainews.it