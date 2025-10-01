OSTIA ANTICA FESTIVAL Venerdì 3 ottobre – ALBERTO FORTIS – ore 21 Sabato 4 ottobre – BOOSTA “Soloist” – ore 21 Domenica 5 ottobre – REMO ANZOVINO – ore 21 MUSIC MOVIE ARENA al Teatro Romano di Ostia Antica Mercoledì 1° ottobre – EZIO BOSSO, LE COSE CHE RESTANO – 20,30 Mercoledì 1° ottobre – PAOLO CONTE, VIA CON ME – 22,30 Giovedì 2 ottobre – STOP MAKING SENSE – 20,30 Giovedì 2 ottobre – BECOMING LED ZEPPELIN – 22,30 Dal 3 al 5 ottobre il weekend finale della manifestazione è dedicato al pianoforte tra canzone d’autore, sperimentazione e composizione contemporanea. Mercoledì 1 e giovedì 2 l’arena gratuita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Ostia Antica Festival si chiude con Alberto Fortis, Boosta e Remo Anzovino dal 3 al 5 ottobre