Ostia Antica Festival si chiude con Alberto Fortis Boosta e Remo Anzovino dal 3 al 5 ottobre

Romadailynews.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSTIA ANTICA FESTIVAL Venerdì 3 ottobre –  ALBERTO FORTIS  – ore 21 Sabato 4 ottobre –  BOOSTA “Soloist”  – ore 21 Domenica 5 ottobre –  REMO ANZOVINO  – ore 21 MUSIC MOVIE ARENA al Teatro Romano di Ostia Antica Mercoledì 1° ottobre – EZIO BOSSO, LE COSE CHE RESTANO – 20,30 Mercoledì 1° ottobre – PAOLO CONTE, VIA CON ME – 22,30 Giovedì 2 ottobre – STOP MAKING SENSE – 20,30 Giovedì 2 ottobre – BECOMING LED ZEPPELIN – 22,30  Dal 3 al 5 ottobre il weekend finale della manifestazione è dedicato al pianoforte tra canzone d’autore, sperimentazione e composizione contemporanea. Mercoledì 1 e giovedì 2 l’arena gratuita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Gran finale dell'Atelier tour di Remo Anzovino all'Ostia Antica Festival il 5 ottobre - Non si arresta il viaggio di “Atelier”, il nuovo album del compositore e pianista Remo Anzovino, tra i più originali ed eclettici interpreti della musica strumentale contemporanea. Da rainews.it

