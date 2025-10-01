Stadio di Monza. Una viabilità impossibile in occasione delle partite di calcio del Monza con limitazioni e chiusure per questioni di viabilità e ordine pubblico. Problema relativamente datato, ma finché i biancorossi militavano, sino a qualche mese fa, nella massima serie e in occasione delle partite si creavano problemi di ordine pubblico soprattutto quando in Brianza calavano le tifoserie di grossi club, dall’Inter al Napoli, aveva tutto un senso. Ma ora che il Monza è retrocesso in Serie B e allo stadio al massimo in media arrivano 5mila spettatori? A chiederselo parecchi residenti attorno allo stadio alle prese fra strisce gialle e strisce blu, e soprattutto i commercianti, dalle pompe di benzina agli autolavaggi fino al centro commerciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ostaggi di uno stadio vuoto. Commercianti e negozianti:: "Riaprite le strade o moriamo"