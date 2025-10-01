Osservatorio Welfare di Edenred | il caro-vita è la principale preoccupazione di chi lavora
A Milano il Welfare Forum di Edenred Italia. Dall’Osservatorio Welfare emerge un'Italia del lavoro in evoluzione, in cui cresce la consapevolezza sull'importanza del benessere e il welfare aziendale si afferma come leva strategica per rafforzare l’engagement e il senso di appartenenza. In un mercato del lavoro sempre più dinamico, 4 lavoratori su 10 si dichiarano non pienamente appagati. In questo scenario, il welfare aziendale si afferma come leva efficace per rafforzare il legame tra persone e organizzazioni e aumentarne il coinvolgimento. Di queste e di altre sfide si è discusso al Welfare Forum 2025, appuntamento annuale di Edenred Italia che quest'oggi ha riunito a Milano oltre 300 direttori del personale, a cui sono stati presentati i risultati dell'Osservatorio Welfare, indagine condotta da Edenred Italia su un campione di oltre 770. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
