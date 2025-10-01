Ospedali nuovi medici specializzandi per i reparti di Oculistica di Agrigento Sciacca e Licata
Cinque nuovi dirigenti medici giungono ad implementare le dotazioni organiche dei reparti di Oculistica degli ospedali dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Si tratta di medici specializzandi che da oggi prenderanno servizio alle unità operative complesse di Oculistica dei presidi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: ospedali - nuovi
Medici "gettonisti", da oggi stop a nuovi contratti: è allarme negli ospedali
Allarme negli ospedali italiani, da oggi lo stop ai nuovi contratti: “Ripercussioni pesanti”
Medici "a gettone", da oggi stop ai nuovi contratti: rischio caos negli ospedali
Dalle oltre 5mila assunzioni nella sanità ai cantieri per i nuovi ospedali, fino ai 3,8 miliardi per la statale 106 e agli investimenti su viabilità e trasporti: il consigliere regionale uscente rivendica il lavoro del centrodestra e attacca Tridico: «È stato calato dall’alto» - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, negli ospedali veneti arrivano 185 nuovi macchinari: «Hanno l’AI, si fanno diagnosi più precise» - X Vai su X
Cinque nuovi medici specializzandi per i reparti di oculistica di Agrigento, Sciacca e Licata - Cinque nuovi dirigenti medici giungono ad implementare le dotazioni organiche dei reparti di oculistica degli ospedali dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Lo riporta grandangoloagrigento.it
Asl Frosinone, nuovi medici per gli ospedali: accordo con Tor Vergata per gli specializzandi - I giovani camici bianchi avranno la possibilità di conoscere l’organizzazione e i percorsi assistenziali dell’Asl del capoluogo, apportando le loro competenze sul territorio contiguo a quello ... Secondo ilmessaggero.it