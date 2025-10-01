Ospedali nuovi medici specializzandi per i reparti di Oculistica di Agrigento Sciacca e Licata

Agrigentonotizie.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque nuovi dirigenti medici giungono ad implementare le dotazioni organiche dei reparti di Oculistica degli ospedali dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Si tratta di medici specializzandi che da oggi prenderanno servizio alle unità operative complesse di Oculistica dei presidi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: ospedali - nuovi

