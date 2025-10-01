Ospedale una protesi per l’aorta Debutta l’intervento innovativo Il paziente? Salvo e già dimesso

All’ ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’ l’equipe della Chirurgia Vascolare ha compiuto un intervento che ha il sapore dell’impresa: un paziente colpito da una rottura tamponata dell’arco aortico è stato salvato grazie a un intervento tanto delicato quanto innovativo. L’arco aortico è quella porzione del sistema circolatorio che, come un grande snodo, porta il sangue dal cuore verso cervello e arti superiori. Il reparto, guidato da Federica Marchetti, ha impiegato una endoprotesi ramificata di nuova concezione, aprendo la strada a nuove soluzioni di cura. A firmare, in sala operatoria, il successo della procedura, sono stati Gabriele Testi, Tania Ceccacci e Francesca Bisogno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

