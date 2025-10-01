Ospedale di Pontedera | 10 bambini nati in poco più di 24 ore

Un vero e proprio 'baby boom' ha animato il reparto di ostetricia dell'ospedale di Pontedera, dove in poco più di 24 ore sono nati 10 bambini: sei maschi e quattro femmine. I parti si sono susseguiti dalle prime ore della mattina di venerdì 26 settembre fino alla sera di sabato 27 settembre. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

