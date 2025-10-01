Ospedale Civico sversamento di una sostanza tossica | evacuato per precauzione il reparto di Ginecologia
Intervento dei vigili del fuoco nel reparto di Ginecologia dell'ospedale Civico. Intorno alle 18 diverse squadre sono entrate in azione dopo che è stato segnalato uno sversamento di una sostanza tossica. “La sostanza, una miscela contenente formaldeide, è stata versata accidentalmente a causa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
