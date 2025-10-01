Orrore nei centri di accoglienza cinque arresti | Migranti lasciati senza cibo fino a 10 giorni

Firenze, 1 ottobre 2025 – Richiedenti asilo lasciati senza cibo, farmaci, beni di prima necessità. È il quadro che emerge nell'ambito di un'indagine sulla gestione dei centri di accoglienza in diverse aree del Paese. L’operazione, condotta dai Nas di Firenze insieme al Comando provinciale dei carabinieri di Salerno e coordinata dalla Procura di Pistoia, ha riguardato la società cooperativa sociale Desy, con sede a Castel San Giorgio (Salerno). Sono cinque le misure cautelari personali disposte nei confronti di altrettante persone gravemente indiziate, a vario titolo, di concussione, frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata ai danni dello Stato e falsi ideologici commessi da incaricati di pubblico servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orrore nei centri di accoglienza, cinque arresti: “Migranti lasciati senza cibo fino a 10 giorni”

