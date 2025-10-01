Oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2025: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Scopri classifica e consigli. Indice. Oroscopo settimanale 6 – 12 Ottobre 2025 Ariete. Toro. Gemelli. Cancro. Leone. Vergine. Bilancia. Scorpione. Sagittario. Capricorno. Acquario. Pesci.. FAQ Oroscopo Settimanale 6 – 12 Ottobre 2025. Conclusione Oroscopo Settimanale 6 – 12 Ottobre 2025. Oroscopo settimanale 6 – 12 Ottobre 2025. La settimana dal 6 al 12 ottobre 2025 si apre con la Luna Piena in Ariete (lunedì 6), che porta energia esplosiva, emozioni forti e decisioni da non rimandare. Nei giorni successivi la Luna transita in Toro, Gemelli e Cancro, accompagnando il cielo verso maggiore concretezza, comunicazione e sensibilità. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni