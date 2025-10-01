Oroscopo Paolo Fox | le previsioni astrologiche del 2 ottobre 2025

L' oroscopo di Paolo Fox del 2 ottobre 2025 si forma sotto la Luna in Acquario, che spazza via ogni malinteso, dissapore e ansia. Dalla lettura del noto astrologo, si evince che sarà una giornata intensa. Vediamo cosa dicono le previsioni astrologiche di Paolo Fox di giovedì 2 ottobre 2025, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere un oroscopo accurato. Oroscopo 2 ottobre Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - È bene evitare reazioni impulsive, poiché è alto il rischio di tensioni con colleghi, figure autorevoli o familiari. Nonostante ciò, le tue chances di successo rimangono solide. 🔗 Leggi su Ultimora.news

