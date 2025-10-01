Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 1 ottobre! Il mese si apre con una ventata di nuove prospettive e di energia più equilibrata. Le stelle oggi invitano a fermarsi un attimo per riflettere sulle scelte fatte finora e sul percorso che si vuole intraprendere da qui alla fine dell’anno. La Luna porta un clima più favorevole ai rapporti interpersonali e stimola la creatività, mentre Venere continua a dare segnali importanti sul fronte delle relazioni, favorendo incontri e chiarimenti. Oroscopo di Paolo Fox, mercoledì 1 ottobre 2025, segno per segno. È una giornata che premia chi sa essere flessibile, chi sa adattarsi ai cambiamenti e affrontarli senza paura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 1 ottobre: buone vibrazioni per la Bilancia, giornata intensa per lo Scorpione