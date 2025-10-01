Oroscopo Capricorno di Paolo Fox | le previsioni di oggi 1 ottobre 2025
Cari Capricorni, come rappresentanti di un segno governato da Saturno, portate con voi una natura resiliente e determinata. Il Capricorno è noto per la sua ambizione e per la sua capacità di lavorare con disciplina verso obiettivi ben definiti. In mezzo agli alti e bassi della vita, mantenete sempre quella vostra calma interiore e quell’abilità di vedere oltre gli ostacoli immediati. Siete le montagne dello zodiaco, solidi e inamovibili, sempre pronti a scalare le vette più alte con pazienza e tenacia. La vostra natura pratica e realistica vi permette di mantenere i piedi per terra anche quando il mondo intorno a voi sembra perdere la bussola. 🔗 Leggi su Tutto.tv
In questa notizia si parla di: oroscopo - capricorno
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 9 luglio 2025
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 11 luglio 2025
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 12 luglio 2025
? La Luna contraria dal Capricorno porta incertezze, ma l'amore illumina la strada. Priorità a noi stessi, casa e lavoro. Superiamo la fase di stallo. Leggi l'articolo #oroscopo - facebook.com Vai su Facebook
Oroscopo di Paolo Fox del 1° ottobre: Capricorno ambizioso - Secondo l’ oroscopo di Paolo Fox del 1° ottobre, i nati sotto il segno del Capricorno hanno grandi ambizioni ma devono organizzare le loro energie per raggiungere i loro obiettivi. Segnala ilsipontino.net
L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 1 ottobre 2025: tutti i segni - Consulta l'oroscopo di Paolo Fox del 1 ottobre dedicato a tutti i segni zodiacali. Come scrive corriere.it