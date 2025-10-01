Cari Ariete, iniziamo questo viaggio esplorando le energie stellari che influenzano il vostro segno, un segno di fuoco dominato dal pianeta Marte, simbolo di iniziativa, coraggio e dinamismo. La vostra natura impetuosa, diretta e audace vi porta spesso ad agire prima di riflettere, ma è proprio questo vostro ardore che vi distingue e che crea attorno a voi un’aura di fascino e carisma. L’Ariete è il primo segno dello zodiaco, rappresentante l’energia primordiale, l’inizio di un nuovo ciclo. Questo fa di voi dei veri pionieri, sempre pronti ad intraprendere nuove avventure e a gettarvi in situazioni inesplorate, guidati dalla vostra intrinseca passione e determinazione. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Oroscopo Ariete di Paolo Fox: le previsioni di oggi 1 ottobre 2025