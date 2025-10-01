Orologi vestiti e profumi falsi venduti online | giro d'affari da 1 milione denunciati marito e moglie incensurati

I due coniugi gestivano un vero e proprio negozio online di prodotti contraffatti: i finanzieri hanno sequestrato 23mila articoli del valore di 1 milione di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: orologi - vestiti

