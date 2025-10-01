orio al serio steward ruba stecche di sigarette dagli aerei e le rivende di contrabbando

Bergamo, 1 ottobre 2025 – Stecche di sigarette, profumi e Gratta e Vinci: tutti prodotti che uno steward di una nota compagnia aerea low cost, in modo sistematico, sottraeva dagli aeromobili su cui operava per poi rivenderli clandestinamente. Per questo, oggi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo stanno dando esecuzione a una misura cautelare personale con obbligo di dimora nei confronti dell’uomo. Il controllo in un bar. Tutto è iniziato nell’estate 2024, quando è stata avviata un’indagine a seguito di un controllo effettuato in un bar di Bergamo, che si è concluso con l’arresto del titolare: all’interno erano stati infatti rinvenuti oltre 30 kg di sigarette di contrabbando e 45 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

