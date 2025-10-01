Ordinanza anti alcol prorogata | cosa prevede e dove

Silvia Salis, sindaca di Genova, ha prorogato fino al 31 marzo 2026 l’ordinanza per la prevenzione dell’abuso di alcol in spazi aperti.Cosa prevede l'ordinanza anti alcolSu tutto il territorio del Comune di Genova, ogni giorno dalle 22 alle 6 del giorno successivo, sono vietati la detenzione e il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

ordinanza anti alcol prorogataOrdinanza anti alcol, a Genova misure prorogata fino a marzo 2026 - Il Comune di Genova ha prorogato fino al 31 marzo 2026 l'ordinanza per la prevenzione dell'abuso di alcol in spazi aperti. Riporta msn.com

Ordinanza anti alcol prorogata fino al 31 marzo, Tursi conferma: “La misura diventerà strutturale” - L'assessora Viscogliosi: "Lavoriamo per un'impostazione diversa, non possiamo prorogare l'ordinanza all'infinito". Da msn.com

