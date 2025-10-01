’Orbetello Bene Comune’ oltre 200 iscritti

‘Orbetello Bene Comune’ supera la soglia dei 200 iscritti. La festa organizzata dal comitato si tenuta nell’hotel Vecchia Maremma ed è stato il primo appuntamento conviviale a sei mesi dalla costituzione. Musica e attività teatrale, oltre alla politica, sono stati i temi della serata, e il presidente Francesco Bellumori (nella foto) ha tracciato un consultivo dei primi sei mesi di attività e rilanciato i propositi e i progetti per il prossimo anno, evidenziando "l’impegno del direttivo principalmente nella costruzione delle relazioni con le istituzioni del territorio, con l’obiettivo di essere critici ma propositivi e costruttivi, cercando di porre le basi per un’azione collettiva sui principali aspetti che preoccupano i cittadini: la gestione della laguna, la rigenerazione urbana del territorio, lo sviluppo sostenibile e il rilancio delle opportunità economiche per gli operatori economici, costretti ormai a sperare nel solo settore turistico, settore che non permette più di generare quelle condizioni occupazionali tali da permettere a tutti, ma soprattutto ai giovani, di rimanere o ritornarci a vivere dopo la loro formazione scolastica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

