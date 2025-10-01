Orban | I russi hanno vinto L’unica domanda è con chi faranno la pace

Orban ha anche osservato che se lo spazio aereo ungherese fosse stato violato dai droni, li avrebbero semplicemente abbattuti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Orban: "I russi hanno vinto. L'unica domanda è con chi faranno la pace"

