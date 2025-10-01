Orban | I russi hanno vinto L’unica domanda è con chi faranno la pace

Orban ha anche osservato che se lo spazio aereo ungherese fosse stato violato dai droni, li avrebbero semplicemente abbattuti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Orban: “I russi hanno vinto. L’unica domanda è con chi faranno la pace”

Orban: "Questa guerra è già decisa. I russi hanno vinto. L'unica domanda è quando e con chi faranno la pace". Bello questo film di fantascienza. Dove lo danno? Poi fa anche il comico: "Se i droni russi attraversassero il confine con l'Ungheria, li abbatteremmo.

Orban: "L'Ue ci impone di combattere la Russia. Ma noi non ci stiamo"

