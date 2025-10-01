Ora puoi parlare con Word ed Excel | l'IA scrive calcola e presenta al posto tuo
Con Agent Mode e Office Agent, Microsoft trasforma Word, Excel in assistenti digitali: basta un prompt per creare report, analisi e presentazioni complete. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: parlare - word
George Clooney e Hugh Laurie si ritrovano a parlare… in “medichese”. — “Abbiamo fatto un sacco di dialoghi da dottori.” — “Io non capivo niente. Ma li dicevamo.” Tra statine inventate e parole come supraventricular tachyarrhythmia, Laurie non ricorda null - facebook.com Vai su Facebook
Excel e Word cambiano per sempre. Da oggi potrai “parlarci” - Cambia tutto per i due programmi, ecco alcune delle novità presto in arrivo. Segnala money.it
Microsoft porta l’IA anche nel pacchetto Office con il progetto Conatus - Stando alle ultime indiscrezioni, Microsoft è pronta ad integrare una IA in stile ChatGPT anche nelle applicazione del pacchetto Office, con una demo prevista nelle prossime settimane. Si legge su gizchina.it