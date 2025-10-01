Operazione Speciale | Lioness – Stagione 3 è stata confermata!

Operazione Speciale: Lioness è stata ufficialmente rinnovata per la terza stagione da Paramount+. La notizia del rinnovo arriva a quasi un anno dalla première della seconda stagione della serie, lanciata nell’ottobre 2024. Precedenti indiscrezioni avevano indicato che Operazione Speciale: Lioness sarebbe tornata per una terza stagione nonostante il silenzio di Paramount, ma la notizia è stata ora confermata. Operazione Speciale: Lioness vede nel cast Zoe Saldana, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Michael Kelly, Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez, Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill e Hannah Love Lanier. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

