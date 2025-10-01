Operazione Speciale | Lioness – Stagione 3 è stata confermata!
Operazione Speciale: Lioness è stata ufficialmente rinnovata per la terza stagione da Paramount+. La notizia del rinnovo arriva a quasi un anno dalla première della seconda stagione della serie, lanciata nell’ottobre 2024. Precedenti indiscrezioni avevano indicato che Operazione Speciale: Lioness sarebbe tornata per una terza stagione nonostante il silenzio di Paramount, ma la notizia è stata ora confermata. Operazione Speciale: Lioness vede nel cast Zoe Saldana, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Michael Kelly, Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez, Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill e Hannah Love Lanier. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: speciale - lioness
Operazione Speciale: Lioness – Stagione 2: la spiegazione del finale
Operazione Speciale: Lioness – Stagione 3, data di uscita, trama, cast e tutto quello che sappiamo
“Operazione Speciale: Lioness” è una serie TV che ha fatto il suo debutto su Netflix dopo essere stata inizialmente distribuita su Prime Video, e rappresenta un nuovo tassello nell’universo narrativo di Taylor Sheridan, già noto per titoli come “Yellowstone” e “ - facebook.com Vai su Facebook
Operazione Speciale: Lioness – Stagione 3, data di uscita, trama, cast e tutto quello che sappiamo - Tutto su Operazione Speciale: Lioness stagione 3: data di uscita, trama, cast e anticipazioni sulla nuova stagione della serie. Segnala cinefilos.it
Operazione Speciale: Lioness – Stagione 2: la spiegazione del finale - Scopri la spiegazione del finale della serie tv di spionaggio Operazione Speciale: Lioness - Si legge su cinefilos.it