Operazione dei Carabinieri tra Mondragone e la Toscana | quattro indagati per sparatoria in strada sequestrate armi e bossoli
Quattro persone raggiunte da misura cautelare per detenzione e uso illecito di armi da fuoco, dopo una sparatoria avvenuta a Falciano del Massico il 19 marzo.. In Mondragone, Falciano del Massico e Castellina in Chianti (SI), i Militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di 4 indagati, gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di detenzione e porto abusivo in luogo pubblico di arma da fuoco, minaccia aggravata dall’aver esploso in una pubblica via cinque colpi di arma da fuoco e per possesso illegale di cinque bossoli esplosi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
