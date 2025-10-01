Operazione antimafia Carabinieri sequestrano immobile del clan Mallardo

Tempo di lettura: < 1 minuto Operazione antimafia dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. A seguito di complesse indagini coordinate dall’autorità giudiziaria i militari hanno eseguito un sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Napoli, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, di un immobile a Qualiano in via Luigi Pirandello 1. Il fabbricato, dal valore di 200mila euro, era nella disponibilità di un esponente del clan Mallardo, storicamente operante a Giugliano in Campania e in diversi centri dell’area nord della provincia di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

