Operazione antimafia Carabinieri sequestrano immobile del clan Mallardo
Tempo di lettura: < 1 minuto Operazione antimafia dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. A seguito di complesse indagini coordinate dall’autorità giudiziaria i militari hanno eseguito un sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Napoli, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, di un immobile a Qualiano in via Luigi Pirandello 1. Il fabbricato, dal valore di 200mila euro, era nella disponibilità di un esponente del clan Mallardo, storicamente operante a Giugliano in Campania e in diversi centri dell’area nord della provincia di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: antimafia - carabinieri
Qualiano: Operazione antimafia. Carabinieri sequestrano immobile del clan Mallardo
Sono 18 le persone arrestate dai carabinieri nell'ambito dei una inchiesta coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia - facebook.com Vai su Facebook
Maxi operazione antimafia dei Carabinieri nel basso Salento: 17 membri dell’associazione criminale legata alla famiglia Vacca-Troisi sono stati arrestati con l’accusa di armi, traffico di droga, estorsione e ricettazione. Il sodalizio gestiva ingenti quantità di stup - X Vai su X
Operazione antimafia a Qualiano: carabinieri sequestrano immobile del clan Mallardo - Importante operazione antimafia dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Come scrive msn.com
Qualiano, operazione antimafia: sequestrato immobile da 200mila euro riconducibile al clan Mallardo - Il provvedimento disposto dal Tribunale di Napoli ed eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. Riporta ilgazzettinovesuviano.com