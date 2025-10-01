Operazione antidroga ad Altamura | sequestrati 17 kg di cocaina due arresti

Gli stupefacenti sarebbero stati scoperti, dagli agenti, all'interno di un'abitazione e di un garage, ad Altamura. La polizia di Stato con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ha arrestato due persone, (un 40enne di origini albanesi e una donna di 52 anni). 🔗 Leggi su Baritoday.it

