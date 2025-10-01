Openda Juventus, il belga partirà fuori contro il Villarreal: sarà lui l’uomo designato per spaccare la partita con la sua velocità e imprevedibilità. Nessuna bocciatura, ma una scelta tattica precisa. Dopo l’esordio da titolare non indimenticabile contro l’ Atalanta, Loïs Openda si accomoderà in panchina nella sfida di Champions League di questa sera contro il Villarreal. Al suo posto, Igor Tudor ha deciso di dare fiducia a Jonathan David. Tuttavia, l’esclusione del belga dall’undici iniziale non va letta come una punizione, ma come parte di una strategia ben precisa: Openda sarà l’arma letale da scatenare a partita in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda Juventus, come verrà impiegato il belga nella sfida di stasera contro il Villarreal? Il piano di Tudor per la Champions League