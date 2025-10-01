OpenAI lancia un social che copia TikTok e che ti clona nei video con l’AI

OpenAI ha scelto martedì 30 settembre per alzare nuovamente l’asticella nel campo della generazione video basata su intelligenza artificiale. Non si tratta solo del lancio di Sora 2, il successore del modello che aveva già impressionato il mondo tech l’anno scorso, ma di qualcosa di più ambizioso: un’intera piattaforma social costruita attorno alla capacità di clonare se stessi e i propri amici all’interno di video generati dall’AI. Un TikTok dove non sei tu a filmarti, ma un algoritmo a ricreare la tua immagine mentre fai canestro, salti da un trampolino o esegui trick sullo skateboard che nella vita reale non sapresti nemmeno immaginare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

