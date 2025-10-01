OpenAI lancia il suo social si chiama Sora e contiene solo video IA creati anche con persone reali

Dday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Facendo i pessimisti viene da dire “Cosa potrà mai andare storto?” Guardano invece il bicchiere mezzo pieno, non c’era nulla di simile finora, e il modello Sora 2 sembra un degno concorrente di Veo 3 di Google. 🔗 Leggi su Dday.it

openai lancia il suo social si chiama sora e contiene solo video ia creati anche con persone reali

© Dday.it - OpenAI lancia il suo social, si chiama Sora e contiene solo video IA creati anche con persone reali

In questa notizia si parla di: openai - lancia

Elon Musk lancia la sfida a OpenAI: pronti 2 miliardi per far decollare xAI e Grok

OpenAI lancia la sua prima academy in India

OpenAI lancia la sua prima academy in India

openai lancia suo socialOpenAi lancia l’app Sora 2, invade il campo del social di TikTok e sfida YouTube - La versione Sora 2 è già stata lanciata, con app iOS disponibile solo su invito negli Stati Uniti e in Canada. Riporta ilsole24ore.com

openai lancia suo socialOpenAI lancia Sora 2 e l'app social con video generati con l'AI - Con Sora 2, OpenAI lancia un generatore video e un'app social dove gli utenti possono apparire in scene AI grazie alla funzione cameo. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Openai Lancia Suo Social