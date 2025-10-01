OpenAI lancia il suo social si chiama Sora e contiene solo video IA creati anche con persone reali

Facendo i pessimisti viene da dire “Cosa potrà mai andare storto?” Guardano invece il bicchiere mezzo pieno, non c’era nulla di simile finora, e il modello Sora 2 sembra un degno concorrente di Veo 3 di Google. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - OpenAI lancia il suo social, si chiama Sora e contiene solo video IA creati anche con persone reali

Elon Musk lancia la sfida a OpenAI: pronti 2 miliardi per far decollare xAI e Grok

OpenAI lancia la sua prima academy in India

OpenAi lancia l’app Sora 2, invade il campo del social di TikTok e sfida YouTube - La versione Sora 2 è già stata lanciata, con app iOS disponibile solo su invito negli Stati Uniti e in Canada. Riporta ilsole24ore.com

OpenAI lancia Sora 2 e l'app social con video generati con l'AI - Con Sora 2, OpenAI lancia un generatore video e un'app social dove gli utenti possono apparire in scene AI grazie alla funzione cameo. Scrive msn.com